Nausea e mal di testa a 15 giorni dall’assunzione di ellaOne: può essere “colpa” di questa pillola?

Una domanda di: Sabrina Ho preso la pillola ellaone nell'arco delle 24 ore dal rapporto. Dopo quindici giorni sto cominciando a soffrire di nausea e forti mal di testa. Volevo sapere se sono questi possibili effetti collaterali e quanto possono durare. Specifico anche che ho 45 anni.



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Cara Sabrina,

dopo 15 giorni ellaOne è sparita dal corpo, i sintomi che lei descrive non possono dunque essere riconducibili alla sua assunzione. Meglio fare un test di gravidanza, per togliersi il dubbio che sia iniziata nonostante la contraccezione di emergenza (che è efficace ma non al 100%). Se fosse negativo, deve attribuire nausea a mal di testa al altro (stanno girando vari virus ...). Cordialmente.

