Nausea e stanchezza il giorno dopo il rapporto sessuale: sono incinta?

Una domanda di: Virginia Ho avuto un rapporto sessuale non protetto il 19 maggio e oggi 20 maggio mi sono alzata con una forte nausea, mal di pancia e mal di testa. Infatti non sono riuscita a bere il caffè che mi piace molto e che bevo abitualmente ogni mattina e mi sono svegliata già stanca e con un senso di gonfiore all’addome unito a mal di schiena. Sono sintomi di gravidanza? Le chiedo se sia possibile che compaiano così presto...



Gentile signora,

la nausea, la stanchezza e le altre eventuali manifestazioni legate all’inizio di una gravidanza sono dovute all’azione dell’ormone gonadotropina corionica umana (beta-hCG) che comincia a essere prodotto dal trofoblasto, la struttura che si trasformerà in placenta, a partire dal momento in cui l’uovo fecondato si annida nell’utero. Questo avviene generalmente circa 7- 9 giorni dopo l’ovulazione che è il momento in cui può verificarsi il concepimento. Dunque, può escludere che i sintomi che descrive siano da attribuire all’inizio di una gravidanza perché il tempo trascorso tra il rapporto sessuale e la loro comparsa è troppo poco. Questo ovviamente non significa che lei sia incinta: è solo che i disturbi che ci ha riferito non lo possono confermare e sono sicuramente dovuti ad altro. Aggiungo che il mal di testa e il mal di pancia non sono sintomi caratteristici, mentre è vero che lo sono la nausea e la spossatezza. Sottolineo comunque che il segnale più indicativo di gravidanza iniziata è dato dall’amenorrea, cioè dal mancato arrivo delle mestruazioni. Il mio consiglio è dunque quello di attendere l’eventuale ritardo delle mestruazioni, che può esprimere con maggiore sicurezza l’avvio di una gravidanza, per poi fare il test. Basta quello sulle urine, che si effettua in casa e che si basa, come del resto quello che si esegue sul sangue, sulla rilevazione dell’ormone beta-hCG. Cordialmente.



