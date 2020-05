Nausea: è un segno certo di gravidanza?

Una domanda di: Valentina

Ho avuto una perdita rosa a marzo e ad aprile. Io ho saltato per tanto tempo la pillola e il ciclo mi era saltato anche per 1 mese era stato completamente assente. L’altra mattina mi sono svegliata con la nausea. Potrebbe essere per la gravidanza?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

l’unica risposta che le posso dare, sulla base delle quasi nulle informazioni che mi dà, è che una donna in età fertile che non impiega alcuna contraccezione e ha rapporti sessuali non protetti può senza dubbio rimanere incinta. La nausea è un segno che può accompagnare la gravidanza ma la sua comparsa non assicura che davvero sia iniziata. Per sapere se è incinta deve fare il test di gravidanza, può usare quello fai-da-te che si effettua sulle urine, a partire dal primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni. In generale, in presenza di perdite di sangue nel corso del ciclo (non legate al flusso mestruale) e di irregolarità mestruale è opportuno effettuare un controllo dal ginecologo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto