Nel terzo trimestre con la cervice a 27 mm serve il riposo assoluto?

Una domanda di: Cristina

A 27 settimane + 5 giorni ho avuto delle perdite tra rosso e marrone, ma dall'eco tutto bene. Collo 32 mm. Dopo una visita dal mio ginecologo, dopo 7 giorni il collo oscillava tra 29 e 27. Mi hanno ricoverato perché ho riferito che a volte avevo la pancia dura. Nessuna contrazione dai tracciati, flebo tocolitici e punture ai polmoni dei bambini. Dimessa con collo 29 . Dopo 9 giorni, visita di nuovo in ospedale. Collo 27 in realtà mi ha detto che a riposo e 29/30 ma sotto sforzo a 27. Ho chiesto se ci fosse peggioramento rispetto alla misura delle dimissioni ma hanno detto che è stabile. Ora ho il prossimo controllo tra 14 giorni quando sarò a 33 settimane. Nel frattempo ho fatto anche una cura di antibiotico perché era emerso un batterio nel tampone. Ho speranze di arrivare almeno a 35 settimane? Inoltre sto prendendo magnesio e ovuli di progesterone e hanno detto di fare un po' di riposo: nelle mie condizioni si intende riposo assoluto?





