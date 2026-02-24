Nel terzo trimestre con la cervice a 27 mm serve il riposo assoluto?
In gravidanza il riposo assoluto non serve, sono solo da evitare la palestra e, in generale, gli sforzi fisici intensi, per il resto è consentita una vita del tutto normale, incluse le passeggiate e i tragitti in auto.
Una domanda di: Cristina
A 27 settimane + 5 giorni ho avuto delle perdite tra rosso e marrone, ma dall'eco tutto bene. Collo 32 mm. Dopo una visita dal mio ginecologo, dopo 7 giorni il collo oscillava tra 29 e 27. Mi hanno ricoverato perché ho riferito che a volte avevo la pancia dura. Nessuna contrazione dai tracciati, flebo tocolitici e punture ai polmoni dei bambini. Dimessa con collo 29 . Dopo 9 giorni, visita di nuovo in ospedale. Collo 27 in realtà mi ha detto che a riposo e 29/30 ma sotto sforzo a 27. Ho chiesto se ci fosse peggioramento rispetto alla misura delle dimissioni ma hanno detto che è stabile. Ora ho il prossimo controllo tra 14 giorni quando sarò a 33 settimane. Nel frattempo ho fatto anche una cura di antibiotico perché era emerso un batterio nel tampone. Ho speranze di arrivare almeno a 35 settimane? Inoltre sto prendendo magnesio e ovuli di progesterone e hanno detto di fare un po' di riposo: nelle mie condizioni si intende riposo assoluto?
Augusto Enrico Semprini
Cara Cristina,
secondo me lei arriva a termine. Le dico questo perché spesso questi colli dell'utero con sola valutazione ecografica sembrano predire disastri che poi non si realizzano.
Ineccepibile quanto fatto dai colleghi mentre io come vede sono più ottimista e vedo anche il riposo come poco influente sull’andamento della gravidanza.
Per cui alle mie pazienti chiedo solo di evitare la palestra, o sforzi fisici intensi per il resto vita del tutto normale, nel senso di cura della casa, passeggiate col cane, viaggi, guida della macchina. Vediamo se con il progredire delle settimane anche il protocollo super cauto consigliato dai miei colleghi si allenta un poco. Cordialmente.
