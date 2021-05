Nella gravidanza a rischio cosa significa esattamente “stare a riposo”?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, è giusto chiedere alla sua Curante se nel suo caso intendesse riposo assoluto o relativo (immagino il secondo ma…meglio chiedere conferma!).

Nel primo caso si presume che la donna sia allettata e possa alzarsi solo per andare ai servizi (altrimenti sarebbe ricoverata in ospedale e costretta a fare anche i bisogni a letto…come vede al peggio non c’è limite!).

Nel secondo caso si intende limitare le attività quotidiane escludendo accuratamente tutti i possibili sforzi fisici, a cominciare dai rapporti sessuali che stimolano le contrazioni uterine e proseguendo con il sollevamento dei pesi (tipicamente, fare la spesa), il salire le scale, stare a lungo in piedi ferme (tipicamente, stirare), camminare di buon passo…

Ritengo prudente nel suo caso osservare un periodo di riposo forzato (letto, divano, poltrona) fintanto che è in terapia con il Lentogest. In seguito, in assenza di perdite di sangue e/o dolori pelvici potrà riprendere anche le passeggiate (gradualmente, mi raccomando, e senza fare le corse come si suol dire!).

Rispetto alla cucina, direi che se non ha compagnia può provvedere direttamente lei alla preparazione dei pasti, sforzandosi di stare seduta il più possibile…anche l’alimentazione è un modo importante per prendersi cura della salute sua e del suo bambino!

Ovviamente sarà importante tenere d’occhio l’appetito e la bilancia, per evitare di aumentare eccessivamente di peso, con i rischi che questo può comportare (uno fra tutti, il diabete gestazionale).

Infine, non vedo controindicazioni ad effettuare la ceretta: ormai inizia a far caldo e a breve le gambe dovranno essere in ordine…meglio tenersi pronte!

Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto