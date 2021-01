Neonato con una misteriosa sabbiolina

Una domanda di: Pietro

Sono il papà di un bambino nato il 19 gennaio 2021. Mi hanno detto che hanno trovato della sabbiolina, aggiungendo che è strano perché ha solo un giorno. Potete spiegarmi cosa e perché dato che non posso andare all’ospedale per questa maledetta infezione Covid-19? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Caro papà,

purtroppo lei non mi specifica dove si sarebbe trovata la sabbiolina: nelle urine, nelle feci, a livello respiratorio?

Risponderle è dunque difficile. Posso dire che a volte a livello urinario si presentano dei residui di sali (ossalati di calcio) che danno l’impressione di sabbiolina per la loro concentrazione. Se poi la “sabbiolina” arriva da altri distretti del corpo, per esempio apparato respiratorio con Rx-torace che evidenzia quadri di smerigliatura, allora il problema è più importante e sicuramente i neonatologi le dovranno spiegare meglio la situazione. Nelle feci trovare residui più consistenti di quello che è il meconio (untuoso e liscio) non determina problemi se successivamente le feci risultano normali come vischiosità, colore (giallastro) e consistenza. Se comuqnue il bimbo è stato dimesso dall’ospedale si è autorizzati a ritenere che non abbia nulla di significativo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

