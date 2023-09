Nessun dentino a 10 mesi: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Stefania

Buongiorno, la contatto per mio nipote, bimbo di 10 mesi, a cui non è fuoriuscito ancora nessun dente. Dobbiamo preoccuparci?



Cara signora, l’età della dentizione è influenzata dalla genetica. Per prima cosa dunque va appurato a quanti mesi di vita i genitori e anche i nonni di questo piccino hanno messo i primi dentini. Come informazione generale le posso dire, che mediamente la dentizione inizia tra i cinque e gli otto mesi di vita. In genere i primi a spuntare sono i due incisivi centrali in basso, seguiti dai quattro incisivi centrali superiori. La dentizione si completa, per quanto riguarda i denti da latte (destinati a cadere), tra i 18 e i 24 mesi con un totale di 20 dentini. Se a 10 mesi nessun dentino è ancora spuntato e, allo stesso tempo, nessuno in famiglia è stato diciamo così “ritardatario” un minimo di dubbio me lo farei venire e, di conseguenza, chiederei al pediatra o a un dentista di ispezionare le gengive del bambino, tastandole con le dite (con i guanti) allo scopo di capire se nelle ossa si avvertono gli abbozzi dei dentini che spunteranno con il passare delle settimane. Va da sé che è importante che questa ispezione venga fatta con cognizione di causa, cioè ben sapendo che cosa si va a cercare. Oltre a questo, lo specialista, odontoiatra o pediatra che sia, dovrà anche compilare un’accurata anamnesi per capire se questo ritardo sia appunto riconducibile a una questione genetica. Cordialmente.

