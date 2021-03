Nessuna reazione al vaccino contro il Sars-CoV-2: è buon segno?

Una domanda di: Anna Maria

Sono una donna di 80 anni in buona salute, vorrei capire perché non ho mai avuto una malattia esantematica nonostante i miei tre fratelli abbiano avuto chi il morbillo, chi gli orecchioni, chi la scarlattina e poi in seguito due figli che hanno avuto: la femmina, la rosolia e il maschio la varicella. Durante le gravidanze i medici mi hanno fatto fare le gammaglobuline per aumentare le difese, visto che allora ero una insegnante elementare, oltretutto.

Alla mia età le difese immunitarie diventano più deboli, c’è un pericolo maggiore per me?

Ho fatto il vaccino anticovid e non mi ha dato nessun fastidio. Cosa mi devo aspettare per il futuro? Nell’attesa di una risposta ringrazio dell’attenzione.



Matteo Bassetti Matteo Bassetti

Gentile signora,

il fatto che lei si ritenga fortunata a non avere mai avuto le malattie esantematiche dei bambini non vuol dire che magari non le abbia contratte e fatte in maniera asintomatica. Bisognerebbe verificare con esami sierologici. Spesso persone che credono di non avere mai contratto una infezione nella realtà l’hanno sviluppata ma senza segni e sintomi. Quando si matura con l’età le difese immunitarie diminuiscono e occorre quindi proteggersi maggiormente dalle infezioni attraverso i vaccini.

Non aver avuto alcuna reazione al vaccino contro il Coronavirus, come avviene nella maggior parte dei casi, è un bel segnale. Vuol dire che non avrà alcun problema a farne altri. Con cordialità.



