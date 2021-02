Niente flusso sanguigno durante la sospensione dell’anello contraccettivo

Una domanda di: Pamela

Dopo anni ho inserito l’anello e avuto un rapporto non protetto il primo

giorno di inserimento, ho tenuto l’anello per tre settimane come da

indicazione, nella settimana di sospensione di quest’ultimo non ho ancora

avuto le mestruazioni.

Ho effettuato il test rapido di gravidanza che mi dà esito negativo, devo effettuare il dosaggio delle beta-hCG nel sangue per sicurezza?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, il metodo contraccettivo che lei sta utilizzando è paragonabile agli altri metodi ormonali. Si ritiene sia sicuro ed efficace già dal primo mese di utilizzo. Normalmente il flusso compare quattro giorni dopo la sospensione.

Per quel che riguarda il test di gravidanza se è risultato negativo non è necessario fare il dosaggio delle beta perché non aggiungerebbe nulla al risultato del test sulle urine, visto che anche quest’ultimo rileva l’ormone beta-hCG.

Da quello che lei mi ha riferito, non è chiaro se l’uso del metodo sia nel primo mese o se invece sia un metodo in uso da anni. In questo ultimo caso può succedere che la mestruazione sia molto scarsa o quasi assente in quanto l’uso cronico del metodo ormonale (qualsiasi esso sia pillola cerotto o anello) determina un assottigliamento della mucosa endometriale rendendo quindi il ciclo scarso. Nel caso in cui, invece, sia un uso iniziale se ha veramente un dubbio continui pure a imppiegare l’anello, ma ripeta il test di gravidanza sulle urine tra una decina di giorni. Con cordialità.

