Niente gravidanza dopo sette anni di tentativi

Salve ho una domanda per favore. Ho fatto la visita Isterosalpingografia ed ecco il risultato: “all’esame diretto della pelvi non si osservano significative alterazioni. Dopo introduzione di Mda per via retrograda l’utero risulta scarsamente opacizzato per posizione alta de palloncino. La tuba destra presenta normale calibro, morfologia e decorso, con spandimento di Mdc in peritoneo regolare. La tuba sinistra non risulta opacizzata come per verosimile ostruzione”. Che cosa vuol dire? Sono 7 anni che non riesco a rimanere incinta. Dopo questo risultato posso avere ancora una speranza per fare un bambino? Che cosa devo fare? Grazie.



Gentile signora,

bisognerebbe vedere le lastre, ma dalla descrizione una tuba non risulta opacizzata. Questo può essere perché è ostruita oppure semplicemente per uno spasmo. La situazione va valutata nel complesso in relazione alla condione della coppia, quindi considerando il fattore endocrino-ovulatorio-metabolico e anche quello maschile. Certo che 7 anni di tentativi non andati a buon fine indicano la presenza di una causa importante di sterilità, per cui le terapie devono essere altrettanto importanti. Il mio consiglio è di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura della sterilità. Cordialmente.

