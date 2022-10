Niente gravidanza dopo un anno di tentativi

Una domanda di: Sara

Circa 1 anno fa ho avuto un aborto a 6 settimane dopodiché non sono più riuscita a rimanere incinta. Ho effettuato il mese scorso un tampone anche se in assenza di sintomi risultato positivo ad Ureaplasma parvum, cura antibiotica entrambi e ovuli vaginali per me, ora ripetuto e attendo risultati, mentre lui negativo in spermiocoltura ma alta concentrazione di cellule rotonde: potrebbe comunque essere un’infezione? Grazie.



Gentile signora, dopo un anno di rapporti liberi senza che ci sia un concepimento, anche se ce ne è stato uno in precedenza, è indicato rivolgersi ad un centro di riproduzione assistita per effettuare una serie di indagini approfondite. Purtroppo le analisi o cure “fai da te” non sono molto efficaci. Inoltre non scrive quanti anni ha, elemento crucialissimo per poterle dare consigli. In ogni caso, un contatto presso un centro specializzato rimane di gran lunga l’opzione migliore, a prescindere da quanto emerge dai singoli esami. Occorre cioè che vi sia qualcuno che prende in carico la situazione della coppia nella sua globalità per poi stabilire quale potrebbe essere l’opzione migliore per ottenere una gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

