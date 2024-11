Niente mestruazioni dopo aver smesso l’anello contraccettivo: quando rimetterlo?

Una domanda di: Chiara

Inserimento anello dopo una pausa di 2 mesi ma il ciclo non compare in questo caso quando posso rimetterlo? Sono certa che non ci sia una gravidanza in quanto nel mese precedente non c’è stata occasione! Sul calendario ho tutti i mesi segnati di quando metterlo e toglierlo, lo inserisco rispettando queste date?

In base a cosa posso metterlo?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, l’anello vaginale come tutti i metodi contraccettivi ormonali va iniziato con l’inizio della nuova mestruazione. Questo per evitare che possano esserci delle situazioni di irregolarità mestruale e permettere una rapida sincronizzazione tra il farmaco e la mucosa endometriale all’interno della cavità dell’utero. Dovrà pertanto attendere la nuova mestruazione e nel caso in cui non dovesse arrivare contatti il suo ginecologo di fiducia per un’ecografia e un eventuale valutazione dell’assetto ormonale. Può succedere dopo aver sospeso un contraccettivo ormonale che possa esserci una assenza del ciclo (amenorrea ) fino a sei mesi. Esclusa la gravidanza, naturalmente ciò può risultare normale ma persistendo merita valutazione specialistica. Sperando di essere stato utile cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

