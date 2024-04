Niente mestruazioni dopo l’assunzione di Norlevo

Una domanda di: Jessica

Il 16 febbraio ho avuto il ciclo, giorno 25 rapporto con rottura preservativo e dopo circa 2/3 ore ho assunto la pillola Norlevo. Non ho avuto né spotting né nulla nei giorni successivi, solo mal di pancia…il 15 marzo doveva arrivare il ciclo, io sono sempre puntuale ogni 29 giorni, ma nulla, dopo 4 giorni di ritardo faccio il test risultato negativo, dopo 10 giorni di ritardo ne faccio un altro anche questo negativo, 3 giorni fa ho fatto le beta,il risultato e 0,2 quindi negativo, ad oggi dopo circa 22 giorni

di ritardo ancora niente ciclo, devo preoccuparmi? Il ciclo questo mese lo aspetto per il giorno 12 ,e da qualche giorno ho perdite trasparenti

filamentose, tipo come in ovulazione e mal di pancia. Grazie attendo con ansia una sua risposta.





Francesco De Seta Francesco De Seta Gentile Jessica,

Francesco De Seta Francesco De Seta Gentile Jessica,

dopo un mese dal rapporto a rischio, dopo l'assunzione del contraccettivo di emergenza, in assenza di altri rapporti a rischio e, come se non bastasse, a fronte di numerosi test di gravidanza negativi dopo più di un mese dall'accaduto, direi proprio che può escludere una gravidanza. tenga presnete che un ritardo nell'arco della vita fertile può capitare senza una precisa ragione. Del resto, il contraccettivo di emergenza può provocare irregolarità mestruale. Cordialmente.