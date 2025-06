Niente mestruazioni dopo un aborto: posso essere incinta?

Una domanda di: Tresy Ho subito un raschiamento il 22 aprile e avuto rapporti il 18 maggio. Non ho ancora avuto le mestruazioni dopo l’interruzione: è possibile che sia iniziata una nuova gravidanza nonostante non abbia avuto le mestruazioni?



Gentile signora,

dopo una procedura chirurgica il ciclo mestruale di solito si ripristina a distanza di un mese circa. Tuttavia, piccoli frammenti persistenti o eventuali interferenze farmacologiche potrebber ritardare l'arrivo delle mestruazioni. Circa 30 giorni dopo la procedura chirurgica è buona norma effettuare un controllo dallo specialista di fiducia. Prima del controllo è opportuno comunque fare test di gravidanza per verificare che la fisiologica ripresa dell'attività ovarica non sia rallentata dalla persistenza di materiale abortivo. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto