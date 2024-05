Niente salivazione, senso di soffocamento, ossessioni e i farmaci non funzionano

Una domanda di: Marialuisa

Vi ringrazio per la risposta molto chiara che mi avete dato (https://www.bimbisaniebelli.it/servizi-online/esperti-rispondono/allucinazioni-disturbi-ossessivi-e-attacchi-di-panico-in-gravidanza-72864), ma il mio dottore dice che, nonostante siano passati 20 giorni, io continuo a essere tormentata giorno e notte da questo stato: non salivazione, sensazione di soffocamento, naso asciutto e schiuma dalla bocca. Questo nonostante prenda il gastroprotettore e bustine. Quando farà effetto, quando se ne andrà questa cosa che mi ossessiona? Resto in attesa, grazie.



Salve signora, mi sembra che lei riporti dei sintomi davvero severi e mi viene il dubbio che si stia sottovalutando il suo caso.

D’accordo che occorre avere pazienza prima che la terapia farmacologica faccia effetto, ma se i sintomi sono così invalidanti forse è opportuno verificare che non ci siano altre patologie da curare o, in alternativa, che sia utile aumentare il dosaggio dei farmaci già in terapia per vedere l’effetto sperato.

Temo di non poter esserle di aiuto a distanza, piuttosto cerchi di essere visitata in presenza dal Curante, così che possa rendersi conto meglio dei suoi sintomi e dell’urgenza di trovare il trattamento più adeguato.

Coraggio! Rimango a disposizione e spero in un pronto miglioramento, così da potersi finalmente godere la gravidanza come ogni mamma desidera.

Cordialmente.

