Niente sanguinamento alla sospensione di Nuvaring

Buongiorno, uso NUVARING da diversi anni e non ho mai avuto nessun problema. La domenica lo rimuovo e di solito il snaguinamento già mercoledì mattina compare. Oggi siamo a giovedì e ancora nulla. In questo mese ho iniziato ad utilizzare psicofarmaci perché non dormivo più e degli integratori per una piaga vaginale infetta. Tutto questo può fare perdere l’effetto del NUVARING? I farmaci per dormire sono AMASCI E XANAX, mentre per la piaga sono CRISPACT, OASIT-K e lo spray vaginale COLPOFIX. Grazie in anticipo per la vostra attenzione.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Valentina, non sono segnalate interazioni clinicamente rilevanti tra i farmaci e integratori che lei assume e il Nuvaring. Non ci sono motivi per ritenere che l'efficacia contraccettiva possa essere diminuita. tenga presnete che nel foglietto di accompagnamento di Nuvaring sta scritto "In alcune donne può non presentarsi emorragia da sospensione durante l'intervallo libero da anello", quindi quanto le sta accadendo è possibile e previsto. Cari saluti.