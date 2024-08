Niente sanguinamento con l’anello contraccettivo

Nel caso in cui il sanguinamento da sospensione non compaia mai nell'intervallo tra un anello contraccettivo e l'altro può essere opportuno fare qualche verifica, tenendo presente che l'eventualità è possibile.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, in simili casi è corretto effettuare il test di gravidanza per sicurezza. Le consiglio comunque anche di indagare, con un prelievo di snague, sull’assetto ormonale Doserei gli ormoni LH, FSH ed estradiolo per avere un’idea chiara della situazione. Tenga comunque presente che nel foglietto di accompagnamento di Nuvaring sta scritto “in alcune donne può non presnetarsi l’emorragia da sospensione durante l’intervallo libero da anello”, quindi può capitare senza che venga attribuito un significato importante all’eventualità. Cordialmente.

Una domanda di: Giada Ho tolto l’anello anticoncezionale. Dal 4 giugno ogni 3 settimane ho cambiato l’anello e rimesso subito uno nuovo, senza mai rimuoverlo durante i 21 giorni. Durante questi mesi ho avuto rapporti non protetti, e ad ora ancora non mi é comparso il ciclo. Volevo chiederle se fosse normale o dovrei fare un test.

