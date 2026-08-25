Niente sanguinamento da sospensione nei primi tempi di impiego della pillola

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 25/08/2026 Aggiornato il 25/08/2026

Nei primi tre mesi di assunzione della pillola può accadere che il sanguinamento non si manifesti. Ad ogni modo se si ha il dubbio di aver avviato una gravidanza si può fare il test.

Una domanda di: Anna
Salve, è il secondo mese che prendo slinda, primo mese tutto regolare alla prima compressa verde è arrivato il ciclo, secondo mese sto alla 3 compressa verde il ciclo non è ancora arrivato. Cosa può essere? C'è la possibilità di una gravidanza?

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,
quello che riferisce rientra nelle possibilità dei primi tre mesi di assunzione della pillola. Resta inteso naturalmente che va assunta regolarmente senza ritardi e tenendo presente che in caso di diarrea e vomito potrebbe ridursi la sua efficacia. Naturalmente se ha dei dubbi di fallimento faccia un tst di gravidanza.
Per valutare comunque la completa efficacia del farmaco può essere utile un controllo clinico con ecografia pelvica dal suo specialista di fiducia, il quale potrà individuare lo spessore dell'endometrio e l'eventuale presenza di attività ovarica. Con cordialità.

Niente sanguinamento da sospensione nei primi tempi di impiego della pillola

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