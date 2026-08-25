Niente sanguinamento da sospensione nei primi tempi di impiego della pillola

Una domanda di: Anna Salve, è il secondo mese che prendo slinda, primo mese tutto regolare alla prima compressa verde è arrivato il ciclo, secondo mese sto alla 3 compressa verde il ciclo non è ancora arrivato. Cosa può essere? C'è la possibilità di una gravidanza?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

quello che riferisce rientra nelle possibilità dei primi tre mesi di assunzione della pillola. Resta inteso naturalmente che va assunta regolarmente senza ritardi e tenendo presente che in caso di diarrea e vomito potrebbe ridursi la sua efficacia. Naturalmente se ha dei dubbi di fallimento faccia un tst di gravidanza.

Per valutare comunque la completa efficacia del farmaco può essere utile un controllo clinico con ecografia pelvica dal suo specialista di fiducia, il quale potrà individuare lo spessore dell'endometrio e l'eventuale presenza di attività ovarica. Con cordialità.





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