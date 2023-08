Niente sanguinamento mensile con Azalia: potrei essere incinta?

Una domanda di: Soukaina

Salve dottore sono una mamma di un bimbo di 4 mesi, assumo come contraccettivo la pillola Azalia ma è dal mese scorso, cioè dopo 3 scatole di pillola, che non ho il ciclo ora sono arrivato ad assumere la quarta visto che è una pillola continua (ultimamente ho nausea non ho voglia di sentire certi odori e ho anche dei dolori tipo mestruale ma il ciclo non c’è lo). Vorrei sapere se è una cosa normale anche perché non voglio un’altra gravidanza ora. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

la pillola Azalia, come può leggere nel foglietto di accompagnamento, è una pillola a base di solo progestinico che, per questo, agisce principalmente

impedendo agli spermatozoi di raggiungere l’utero ma non sempre è in grado di inibire la maturazione della cellula uovo che rappresenta l’azione principale delle

pillole di tipo combinato (estrogeni+progesterone).

Azalia tuttavia presenta un dosaggio sufficientemente elevato da impedire nella maggior parte dei casi la maturazione della cellula uovo e

di conseguenza assicura un’alta efficacia contraccettiva. Un’alta efficacia contraccettiva non significa comunque assoluta. Va detto però che tra i suoi

effetti indesiderati ci può essere la nausea, quindi è possibile che la sua nausea sia riconducibile all’impiego della pillola.

In più la minipillola (così è chiamata la pillola a base di solo progestinico) può determinare proprio assenza del flusso mestruale, così

come in altri casi sanguinamento sporadico nel corso del mese. Premesso tutto questo, per puro scrupolo (e più che altro per mettersi

tranquilla) farei un test di gravidanza. Cari saluti.



