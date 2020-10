“Nocciolina” nel seno di una bimba di sei anni

Una domanda di: Carlo

Salve sono un papà di Catania. Stamattina mia moglie si è accorta che mia figlia di sei anni ha una specie di nocciolina nel capezzolo.

Che cosa potrebbe essere?





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile papà,

si tratta di uan prima avvisaglia della pubertà, che potrebbe comunque avere inizio anche alcuni anni. Simili manifestazioni così preccoci possono essere isolate e non preludere a nulla oppure potrebbero esprimere la possibilità di una pubertà anticipata. E’ possibile che a breve anche nell’altro seno si evidenzi un identico lieve rigonfiamento. A Catania c’è un ottimo centro di endocrinologia pediatrica, discuta con il suo pediatra l’opportunità di sottoporre la sua bambina a un controllo, così da essere completamente rassicurato. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

