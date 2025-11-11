Nodulino nella testa di una piccolissima

Una domanda di: Giada
Scrivo perché ho un'ansia terribile nell’attesa di sentire la pediatra; circa due giorni fa ho notato una “pallina morbida” dietro la testa di mia figlia di 2 mesi (parte superiore della testa), non è dolente al tatto ed è mobile. Stamattina abbiamo guardato meglio alla luce del sole e risulta leggermente violacea anche se dalla foto non si nota, ma non ha avuto nessun tipo di trauma. Dobbiamo preoccuparci cosa può essere?
Dottoressa Alessia Bertocchini
Cara signora,
per quel che le posso dire a distanza e senza avere modo di visitare la bambina, ipotizzo che potrebbe tratarsi di una malformazione vascolare. Le consiglio di essguire un'ecocolordoppler della lesione palpabile. Naturalmente ne parli anche con la sua pediatra. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
