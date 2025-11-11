Nodulino nella testa di una piccolissima

Una domanda di: Giada

Scrivo perché ho un'ansia terribile nell’attesa di sentire la pediatra; circa due giorni fa ho notato una “pallina morbida” dietro la testa di mia figlia di 2 mesi (parte superiore della testa), non è dolente al tatto ed è mobile. Stamattina abbiamo guardato meglio alla luce del sole e risulta leggermente violacea anche se dalla foto non si nota, ma non ha avuto nessun tipo di trauma. Dobbiamo preoccuparci cosa può essere?

