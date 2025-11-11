Nodulino nella testa di una piccolissima

Dottoressa Alessia Bertocchini A cura di Alessia Bertocchini - Dottoressa specialista in Pediatria Pubblicato il 11/11/2025 Aggiornato il 11/11/2025

Un nodulino di cui non si comprende la natura grazie alla sola osservazione merita un approfondimento diagnostico.

Una domanda di: Giada
Scrivo perché ho un'ansia terribile nell’attesa di sentire la pediatra; circa due giorni fa ho notato una “pallina morbida” dietro la testa di mia figlia di 2 mesi (parte superiore della testa), non è dolente al tatto ed è mobile. Stamattina abbiamo guardato meglio alla luce del sole e risulta leggermente violacea anche se dalla foto non si nota, ma non ha avuto nessun tipo di trauma. Dobbiamo preoccuparci cosa può essere?

Dottoressa Alessia Bertocchini
Dottoressa Alessia Bertocchini

Cara signora,
per quel che le posso dire a distanza e senza avere modo di visitare la bambina, ipotizzo che potrebbe tratarsi di una malformazione vascolare. Le consiglio di essguire un'ecocolordoppler della lesione palpabile. Naturalmente ne parli anche con la sua pediatra. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Quale latte a 13 mesi se si smette di allattare al seno?

10/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Benzodiazepine in 34^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È di gran lunga preferibile sospendere l'assunzione del Lorazepam prima del parto, in quanto il nascituro potrebbe andare incontro a crisi di astinenza della durata di circa 48 ore, proprio come accade per gli adulti. Ma l'alternativa c'è: è rappresentata dalla Quetiapina sicura in gravidanza e anche...  »

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 