Non ho sintomi: potrei ugualmente essere incinta?

Una domanda di: Asia

Avrei un dubbio atroce, ho fatto il transfer il 20 novembre, due blasto in 5 giornata, da ovodonazione, oggi sono all’ottavo giorno pt e non ho assolutamente nessun sintomo, niente di niente, assumo progynova e progefik e pure il seno è normale non teso o dolorante, ho provato a fare un test clearblue digitale, ma purtroppo era negativo, mi è caduto il mondo addosso. Devo fare le beta il 4 dicembre al 14mo giorno, secondo lei ho ancora speranze? È normale zero sintomi dopo il transfer? Sono in paranoia e mi scuso per le troppe domande, so che solo le beta potranno darmi una risposta ma l’attesa senza avere neanche un minimo di sintomo mi fa impazzire, la ringrazio e cordialmente la saluto.



Patrizia Mattei Patrizia Mattei Gentile signora i sintomi della gravidanza iniziano dopo il ritardo mestruale ovvero dopo circa 15 giorni dall'ovulazione che corrisponde a circa 10 giorni dopo l'impianto, che equivarrebbe al transfer, è quindi normale non sentirai diverse prima di questa scadenza.Le consiglierei, per quanto possibile di cercare si attendere fiduciosa l'esito delle beta-hCG che potranno sciogliere i suoi dubbi. Cordiali saluti.