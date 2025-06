Gravidanza che non inizia in allattamento, dopo 4 mesi di tentativi: che fare?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

le gravidanze non iniziano premendo un bottone. Può accadere che ci vogliano mesi prima di avviarne una, specialmente se si sta ancora allattando perché se è vero che l'allattamento al seno non esclude la possibilità di rimanere incinta lo è altrettanto che può renderlo più difficile, per via della presenza dell'ormone prolattina. Una cosa è certa: la sua coppia è fertile visto che avete appena avuto una figlia e questo è estremamente tranquillizzante. Il mio consiglio è di continuare a provare senza stressarsi troppo (l'ansia di farcela e la paura del fallimento possono diventare ostacoli complicati da superare) e di assumere l'acido folico, che serve per la prevenzione della spina bifida del bambino. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto