Aiuto! Non mi sento (più) incinta

Una domanda di: Mara

E’ il mio rerzo tentativo ICSI, andato bene.

Le prime beta 119 le seconde dopo una settimana 1696.

La ginecologa mi ha fissato la prima ecografia il 2 novembre..

Non ho mai avuto nausee solo crampi da pre ciclo, dolore al seno e dolore ai

reni. Da due giorni il dolore al seno è parecchio diminuito e non ho più

crampi solo qualche fitta alle ovaie: devo preoccuparmi? Non so perché ma

non mi sento più incinta.

La prego mi aiuti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

le sensazioni sono sempre solo sensazioni che, in quanto tali, non necessariamente riflettono una condizione reale. Se ha dubbi esegua questa settimana per due volte di seguito, a distanza di un paio di giorni, il dosaggio dell’ormone beta-hCG, per vedere se continua a crescere. Se così fosse, avrà la conferma che la gravidanza sta procedendo. Mi tenga informato, se lo desidera. Cari saluti.

