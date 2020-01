Non riesco a rimanere incinta dopo due mesi di tentativi

Una domanda di: Immacolata

Salve, ho preso la pillola del giorno dopo due mesi fa ed ora che ho decisoche desidero un bambino non riesco a rimane incinta. Ho già due figli, la prego mi aiuti.



Gentile lettrice,

al di là dell’assunzione del contraccettivo di emergenza, che al massimo può indurre irregolarità mestruale in particolare nel primo mese successivo all’assunzione, deve tenere più che presente che il corpo della donna, in relazione al concepimento, non agisce come una lampadina che si accende quando si schiaccia l’interruttore della corrente elettrica. Due mesi di tentativi sono davvero pochi per essere già così preoccupata del fatto che la gravidanza ancora non si sia ancora annunciata. Le probabilità di rimanere incinta per ogni ovulazione sono infatti abbastanza modeste, oltre che in relazione con l’età della donna. Lei non mi ha detto quanti anni ha (dato fondamentale quando si parla di fertilità) e quindi non posso esprimermi con maggiore sicurezza

statistica rispetto alle sue possibilità concepire nell’arco dei prossimi sei mesi. Comunque sia, il fatto che lei abbia già due figli è un’ottima prova di fertilità, tuttavia se lei avesse più di 40 anni avrebbe di certo anche meno chance di dare inizio a una gravidanza rispetto a una donna di 30 o, comunque, a quelle su cui potev contare in passato. Il mio consiglio è di essere meno ansiosa, perché l’ansia rema contro il desiderio di avere un figlio per via della sua influenza negativa sull’assetto ormonale, e di cercare una gravidanza con gioia e spontaneità.

Le ricordo che i giorni giusti per concepire sono quelli in cui inizia la secrezione del muco fertile, sostanza chiarissima, trasparente, filante, elastica, che esprime l’imminenza dell’ovulazione ed è indispensabile per favorire il compito degli spermatozoi. La invito anche a iniziare fin da subito ad assumere acido folico, una compressa da 400 microgrammi al giorno,

lontano da tè e latticini (è mutuabile). L’acido folico andrebbe assunto a partire dal momento in cui si inizia a cercare una gravidanza, fino al termine del primo trimestre: è prezioso per la prevenzione di un’importante malformazione del feto, detta spina bifida. Con cordialità.



