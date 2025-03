Non riesco a rimanere incinta: perché?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

tre rapporti alla settimana garantiscono il concepimento nell'arco di un anno, a patto che la coppia sia fertile. Lei non mi scrive quanti anni ha, da quanto tempo sta provando ad avere una gravidanza, qual è la durata del suo ciclo - inteso come arco di giorni tra l'inizio di una mestruazione e l'inizio di quella successiva. Non scrive neppure nulla sul suo peso (è sopra o sotto la norma oppure corrisponde a quello ideale?) né se ha effettuato controlli ginecologici di recente ...

A fronte di queste nulle informazioni non posso risponderle perché tirerei a indovinare e non mi sembra opportuno, non crede? Cordialmente.





