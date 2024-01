Non riuscire a rimanere incinta, anche se è tutto ok

Una domanda di: Sara

Ho 38 anni (anzi a settembre 39), mio marito 35 anni e poichè non riuscivamo ad avere figli dopo un anno e mezzo di tentativi, a settembre 2023 ci siamo decisi e siamo andati da un ginecologo e abbiamo fatto entrambi tutti gli esami previsti: esame analisi ormonali, spermiogramma, isteroscopia, sonoisterosalpingografia, tutti ok e nessun problema. Abbiamo iniziato a prendere delle vitamine suggerite dal ginecologo (Profecund) e abbiamo acquistato anche i test per ovulazione, ma da settembre 2023 ad oggi dopo tutto questo non è cambiato nulla, rapporti mirati ma ogni mese il ciclo arriva super regolare. Non ho mai avuto aborti, non ho avuto mai la “gioia” di un ritardo e dell’acquisto di un test di gravidanza. Capisco che sono vecchia biologicamente, ma non per questo vorrei andare a finire a fare un percorso PMA (oltre che dispensioso di denaro, mi sembra come se dovessi comprare un bambino). Dottoressa devo proprio lasciar perdere l’idea di diventare madre naturalmente? Io sono a pezzi, mio marito non lo dà a vedere ma soffre anche lui per questa situazione. Consigli?



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile Signora,

purtroppo la fertilità di una coppia è un mosaico complesso del quale la scienza medica non conosce ancora tutte le tessere.

Da quello che lei riferisce, le sue tube dovrebbero essere aperte, la riserva ovarica adeguata all’ età in base ai livelli di AMH e di conta follicolare, la cavità uterina normale, la funzione tiroidea normale, lo spermiogramma con tutti i parametri normali.

Sfortunatamente la nostra specie umana è strutturalmente a bassa fertilità e anche in assenza di palesi patologie riproduttive non c’è mai la certezza di una gravidanza.

Poiché avete escluso la PMA, che comunque non garantisce il concepimento, cercate di avere molti rapporti, non necessariamente mirando all’ovulazione. Meglio non medicalizzarli troppo, perché si rischia di accumulare stress e lo stress è nemico della fertilità.

Le auguro buona fortuna, rimanendo a disposizione per ulteriori dubbi.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

