Non sento più la bimba muoversi: che fare?

Una domanda di: Marika

Sono a 23 settimane di gravidanza… prima ogni tanto sentivo la

bambina ma con movimenti lievi anzi di più, ora invece nulla proprio. Ho

la placenta anteriore e sono un po’ in carne. Grazie dottoressa.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, credo sia importante porre attenzione ai movimenti della sua bimba (anche se è in un’epoca piuttosto precoce della gravidanza, in cui però almeno quotidianamente si dovrebbero percepire questi movimenti).

Il modo migliore per apprezzarli è di stare un paio d’ore sdraiata sul fianco sinistro e concentrarsi solo sulla sua bimba, parlandone (ad alta voce o solo col pensiero, come preferisce) e chiedendole di farsi sentire. Può essere magari utile mangiare qualcosa di dolce (può farlo subito dopo la colazione) e dare qualche delicata carezza alla pancia…

Se nonostante queste “prove” non fosse sicura di sentirla muovere, è utile recarsi in pronto soccorso per essere certi che tutto proceda per il meglio. Resto a disposizione, spero di averla aiutata.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

