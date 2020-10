Non si vede nulla in sesta settimana: la gravidanza si è interrotta?

Una domanda di: Margherita

Le spiego in breve la mia situazione. Ho fatto il test il 20 settembre con risultato positivo 2-3 settimane….ok vado dalla ginecologa non si vede nulla. Mi dice di tornare tra una settimana, intanto mi dà degli ovuli di progesterone. Ho delle scarse perditine scure da circa otto giorni. Oggi mi presento dalla ginecologa e mi dice che non si vede nulla che secondo lei si è interrotta…domani devo fare il prelievo per il dosaggio dell’ormone beta-hCG, ma di ciclo neanche l’ombra: è possibile tutto ciò? Sono distrutta è il secondo aborto uno a maggio e uno ora, se avesse ragione lei. La prego mi dica che si potrebbe sbagliare. Grazie.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Gentile signora,

può essere presto, ma non mi riferisce né la data dell'ultima mestruazione, né il periodo fertile, né se lo individua grazie alla presenza di muco fertile. Sulla base dei dati scarni che mi ha dato, posso immaginare (senza certezze!) che dovrebbe essere a 4-5 settimane dal presunto concepimento. Se così fosse, ora saremmo alla sesta settima dall'ultima mestruazione, epoca nella quale normalmente si individua l'embrione con battito. Tanti se. Vale certamente la pena di ripetere l'ecografia, esplorando bene anche le tube, ma se a due settimane dal primo test positivo non c'é nulla in utero, probabilmente si è interrotta. Va però esclusa una gravidanza extrauterina. Cari saluti.