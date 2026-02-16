Norlevo e sanguinamento mestruale con frammenti solidi

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 16/02/2026 Aggiornato il 16/02/2026

Con il sangue mestruale vengono eliminati frammenti di endometrio e questo non dipende dalla pillola del giorno dopo, ma avviene normalmente.

Una domanda di: Riya
Ho assunto norlevo il giorno 4/02/26 dopo un rapporto a rischio, ed oggi 11/02/2026 mi compare un vero e proprio ciclo, corposo con anche pezzi di sangue, è la prima volta che assumo la "pillola del giorno dopo" e vorrei soltanto sapere se è normale avere questa sorta di ciclo per di più con dolore basso ventre ed al seno. Grazie infinite per mettere a disposizione la vostra professionalità.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
lei descrive una mestruazione che non ha caratteristiche strane, i "pezzi di sangue" sono infatti normali residui dell'endometrio che si sfalda e i dolori spesso si associano al sanguinamento mensile. Lei però non dice se queste mestruazioni sono arrivate puntualmente oppure se in anticipo rispetto al previsto. In ogni caso la pillola del giorno dopo può dare irregolarità mestruali, cioè far anticipare o tardare la mestruazioni successiva. Le ricordo che Norlevo appartiene alla cosiddetta "contraccezione d'emergenza" andrebbe presa quindi solo occasionalmente . Per una serena vita sessuale è consigliabile fare ricorso a un metodo contraccettivo "tradizionale", fino a quando non si desidera una gravidanza. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

