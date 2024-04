Numerose infezioni da streptococco in un bimbo di 5 anni

Di recente si è scatenata una vera e propria epidemia di infezioni da streptococco, caratterizzata non solo da un incremento del numero di infezioni dovute al batterio ma anche di ricadute. La buona notizia è che invece molto raramente si sono verificate gravi complicazioni.

Una domanda di: Sabrina Ho un bambino di 5 anni e mezzo. Negli ultimi 6 mesi ha avuto lo streptococco 4 volte. A fine dei 10 giorni di antibiotico il tampone risulta negativo,ma l’ultima volta dopo solo 8 giorni dalla fine dell’antibiotico, avendo di nuovo tonsille ingrossate con striature bianche, mal di gola, alito cattivo e muco giallo/verde, su consiglio del pediatra abbiamo ripetuto il tampone che è risultato positivo e abbiamo iniziato di nuovo con l’antibiotico. Èpossibile che sia portatore sano anche avendo questi sintomi? Come faccio ad essere sicura che sia un portatore sano? Ci sono delle analisi da fare? Grazie.

