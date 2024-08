Numerosi aborti dopo due gravidanze andate a buon fine

Gli aborti spontanei si verificano quando l'embrione non è apace di annidarsi e di svilupparsi. Si tratta di un'eventualità naturale, non rara nella specie umana.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Signora, la nostra specie umana non sempre genera embrioni geneticamente capaci di impiantarsi e svilupparsi fino al termine della gravidanza. Al crescere dell’ età materna è fisiologicamente più frequente che la crescita degli embrioni si blocchi e che la gravidanza non prosegua. Fa parte della nostra natura. Cordialmente.

Una domanda di: Annalisa Ho 37 anni e ho 3 figlii tutti avuti naturalmente, al primo tentativo e senza nessuno problema. A febbraio abbiamo deciso di cercare una nuova gravidanza, anche questa avvenuta al primo tentativo. A 8 settimane purtroppo si è interrotta, e ho avuto un aborto senza raschiamento. Ho aspettato un ciclo e poi ci abbiamo riprovato. Anche questa volta incinta subito, ma dopo 3 giorni dal ritardo mi è arrivato il ciclo (confermata gravidanza biochimica). Ci abbiamo riprovato subito e sono rimasta nuovamente incinta, ma di nuovo, dopo cinque giorni dal ritardo mi è arrivato il ciclo, quindi un’altra biochimica. Ora mi chiedo ma è possibile avere così tanti aborti? Uno dopo l’altro? Dipende dall’età? Sono demoralizzata perché non riesco più a portare a termine una gravidanza. Grazie per la sua risposta.

