Numerosi aborti spontanei: che fare?

Una domanda di: Maria

Mi dovevo arrivare il ciclo giorno 3 luglio, premetto che il ciclo arriva sempre ogni 28 giorni. Nel mese scorso io ho avuto dei rapporti non protetti nel periodo fertile. Io pensavo che non mi venivano soltanto perché ha avuto un periodo dove sono stata stressata, però capivo che non ero più la stessa, mi sento strana, avevo più voglie, i vestiti

venivano stretti mi svegliavo con la nausea. Quindi il 6 luglio, decido di fare un test di gravidanza, risulta positivo, giorno 8 ho fatto beta e sono risultate positive, però allo stesso giorno ho cominciato ad avere delle perdite, prima rosa poi marroni e rosso ed è lì incominciano le mestruazioni che sono arrivate più abbondanti. Non è la prima volta che mi capita.