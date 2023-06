Nuova gravidanza dopo due aborti: il progesterone impedirà che si interrompa?

Una domanda di: Alessandra

Salve sono a 10 settimane + 3 giorni, sto facendo ogni tre giorni intramuscolo di progesterone, ma sono sempre in ansia. Ho avuto due aborti nella mia vita e ora ho troppa

paura. Posso stare tranquilla visto che continuo a fare il progesterone? Grazie se mi risponde.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, data la sua storia ostetrica purtroppo infelice lei sta assumendo del progesterone che contribuisce a sostenere l’attuale gravidanza.

Lei mi chiede se può stare tranquilla, io le rispondo che DEVE stare tranquilla che tutto andrà per il meglio questa volta anche se immagino che lei non osi sperarlo nemmeno. È normale dopo essersi scottate tanto, avere un rapporto un po’ distaccato con la nuova gravidanza: fa parte di un meccanismo di difesa psicologico per cui aspettiamo ad affezionarci per non rimanere nuovamente deluse. Lei mi dice di essere sempre in ansia e di avere troppa paura: anche se è comprensibile che lei si senta così, mi piacerebbe valorizzare il fatto che lei è già alla decima settimana che significa un quarto dell’intera gravidanza: non è poco, vero?

Io sono dell’idea che il progesterone intramuscolo da una parte sia doveroso, ma dall’altra sia come la piuma magica dell’elefantino Dumbo: è un pretesto per darle il coraggio di volare, ossia di credere che questa gravidanza andrà bene a differenza delle precedenti. È davvero importante che lei sia convinta che tutto andrà bene: la nostra mente ha un influsso fortissimo sul nostro corpo e in gravidanza questo è particolarmente vero: c’è un grande fondo di verità nel proverbio “cuor contento il Ciel lo aiuta”!. Se lei riesce addirittura ad essere contenta di questa gravidanza, siamo già a cavallo. Noi medici cerchiamo di fare il possibile per il poco che sappiamo controllare…ma è vero che la Natura ci supera sempre e comunque nella sua saggezza. A volte nonostante i nostri tentativi di cambiare le sorti di una gravidanza, le cose non vanno purtroppo bene.

Anche il fatto di stare a riposo ha un significato medico ma anche psicologico: in questo modo la mamma avrà la certezza di aver fatto tutto il possibile per proteggere il suo piccolo. In ultimo, vorrei dirle che anche il suo piccolo ospite di sicuro ce la sta mettendo tutta per essere all’altezza dei vostri desideri: siete una piccola grande squadra!

Spero di averla rincuorata e aiutata a vivere con gusto questa avventura bellissima che è dare la vita ai figli. Mi tenga aggiornata, se le fa piacere.

Cordialmente.

