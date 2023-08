Nuvaring: come fare per evitare il sanguinamento mensile?

Una domanda di: Ketty

Ho 29 anni.

La mia ginecologa mi ha prescritto l’uso di Nuvaring in quanto ho un ciclo non troppo regolare, abbondante e doloroso.

Ho inserito Nuvaring il giorno dopo l’arrivo del ciclo in quanto mi sono arrivate alle 23.35 e non avevo l’anello a disposizione.

Messo tutto ok…se però controllo dentro è molto alto…quasi faccio fatica a sentirlo ed ho paura di n0n riuscire a toglierlo o farmi del male nel farlo.

Inoltre da quando l’ho messo i dolori sono molto forti esattamente come prima…può essere che debba aspettare un pochino prima di notare differenze?

Ultima domanda. Andrò in vacanza fra poco. La mia settimana di pausa da anello corrisponde alla settimana di mare.

Posso togliere Nuvaring alla 3 settimana e inserirne uno nuovo per saltare il ciclo o potrei rischiare di avere comunque perdite?



Gentile signora,

come st scritto nel foglietto illustrativo, l’anello vaginale contraccettivo va posizionato il primo giorno di inizio della mestruazione e deve essere tenuto in vagina senza interruzione per 3 settimane. Dopo 3 settimane, lo stesso giorno della settimana in cui è stato inserito, approssimativamente alla stessa ora va rimosso. Ad esempio, se si inserisce NuvaRing il mercoledì intorno alle ore 22, si deve rimuovere il mercoledì della terza settimana successiva, all’incirca alle ore 22. Dopo la rimozione, non va usato per 1 settimana. Durante questa settimana, dovrebbe manifestarsi un sanguinamento vaginale che di solito inizia 2-3 giorni dopo la rimozione di NuvaRing. Successivamente si deve rimettere il nuovo anello esattamente dopo l’intervallo di 1 settimana (di nuovo lo stesso giorno della settimana ed approssimativamente alla stessa ora), anche se il sanguinamento vaginale non è ancora finito. Se il nuovo anello viene inserito con un ritardo superiore a 3 ore, la protezione dalla gravidanza può essere ridotta.

Con l’utilizzo si regolarizzano i cicli diminuiscono le mestruazioni e solitamente aumentando la dimestichezza dell’uso si risolvono i piccoli problemi che lei ha segnalato e che non sono significativi. In merito poi alla necessità di spostare il sanguinamento suggerirei di non fare la pausa e di mettere due anelli di seguito in modo da risolvere il problema della coincidenza delle vacanze con la mestruazione. Cordialmente.

