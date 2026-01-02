Nuvaring e comparsa di forti dolori

Una domanda di: Ilaria

Buongiorno, è un paio di mesi che ho iniziato Nuvaring. Il primo mese tutto a posto, questo mese, quando mi sono arrivate le mestruazioni dopo aver rimosso l’anello, ho avuto dolori lancinanti a reni e basso ventre che però si estendeva a tutta la pancia. Ieri sera ho reinserito l’anello e stamattina mi sono svegliata con dolori non fortissimi a reni e basso ventre, potrebbe essere un effetto collaterale dell’anello oppure non è la soluzione migliore per me?



