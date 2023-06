Nuvaring e mancanza del sanguinamento da sospensione

Una domanda di: Valeria

Utilizzo Nuvaring da ormai 2 anni, sempre usato nel modo corretto. Questo mese, per errore, l’ho tolto con 2 giorni e mezzo di ritardo. Nessuna mestruazione, solo tanti dolori da giorni, mal di testa e piccole macchioline scure. È normale che succeda questo o devo preoccuparmi e fare un test di gravidanza? Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’utilizzo del metodo ormonale sia esso per bocca (pillola) transdermico (cerotto) o anello vaginale comporta nel medio lungo termine una atrofia della mucosa endometriale a volte così significativa da determinare una riduzione quantitativa del ciclo mestruale. Pertanto quel che lei riferisce sembra essere dovuto a questo. Tuttavia, qualora lei avesse il dubbio di non aver utilizzato in maniera corretta il metodo contraccettivo, certamente è indicata l’esecuzione di un test di gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto