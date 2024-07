Nuvaring: è normale che dia dolori al basso ventre?

Una domanda di: Katia

Ho una domanda che potrebbe esser banale ma vorrei per cortesia un chiarimento…

Da 3 mesi a questa parte ho iniziato nuvaring (dopo 23 anni consecutivi di pillola) e ho notato che sento dal l’inserimento fino a che non lo tolgo dei

dolori al basso ventre… può essere che l’anello vaginale infiammi la parte…? Il dolore poi si accentua la settimana prima del ciclo dove mi dà davvero

fastidio, la parte è gonfia e la sento infiammata, cosa che non sento più dopo averlo rimosso…

Sono dolori che passano dopo che mi sarò abituata, o è meglio cambiare…

A livello di intestino sono regolare, non ho problemi, grazie mille per la risposta.





Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

nel foglietto di accompagnamento di Nuvaring sta scritto che un effetto indesiderato comune è proprio il dolore addominale. In genere viene

consigliato di attendere prima di cambiare contraccettivo che trascorrano almeno due-tre mesi per vedere se l’apparato genitale si adatta al prodotto.

Ma se questo non accade, come nel suo caso, è senza dubbio opportuno valutare un’alternativa (cerotto o pillola) sia perché la contraccezione deve

migliorare la qualità della vita e non peggiorarla sia in quanto evidentemente l’anello non è la scelta giusta per lei. Non dimentichiamo che

il dolore è un campanello d’allarme che ci dice che qualcosa non va e a cui è più che opportuno dare ascolto. Cordialmente.



