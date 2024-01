Nuvaring: gli psicofarmaci e alcuni integratori ne diminuiscono l’efficacia?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno uso Nuvaring da diversi anni e non ho mai avuto nessun problema. In questo mese ho iniziato ad utilizzare

psicofarmaci perché non dormivo più e degli integratori per una piaga vaginale infetta. Tutto questo può fare perdere l’effetto del Nuvaring? I farmaci

per dormire sono Amasci e Xanax mente per la piaga sono Crispact, Oasit-K e lo spray vaginale Colpofix. Grazie in anticipo per la vostra attenzione.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Valentina,

non sono segnalate interazioni clinicamente rilevanti tra i farmaci e integratori che lei assume e il Nuvaring.

Non ci sono motivi per ritenere che l’efficacia contraccettiva possa essere diminuita. Cordiali saluti.

