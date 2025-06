Nuvaring: non svolge la sua azione se scende un po’ più in basso?

Una domanda di: Desiré

Vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.

Ho iniziato Nuvaring questo mese e vorrei un'informazione non presente sul foglietto illustrativo. Il mio anello è perfettamente stabile in alto nel collo dell'utero.

Questa mattina dopo aver urinato ho percepito un fastidio. Toccando ho sentito all'interno della vagina l'anello che era sceso in basso e potevo sentire l'estremità all'entrata della vagina, circa in corrispondenza dell'imene. L'anello ovviamente era principalmente all'interno. In tal caso, nel caso in cui fosse stato così durante la notte, posso ritenere coperta la mia protezione? Rimango in attesa. Cordiali saluti.