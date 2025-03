Nuvaring: si può rimuovere prima del giorno previsto?

Una domanda di: Francesca Utilizzo Nuvaring da 1 anno e mezzo. Non ho mai saltato la settimana di sospensione, ho sempre provveduto ad effettuare un uso regolare. Il giorno 4/03 dovevo levare l’anello per effettuare la sospensione, ma ho inserito un nuovo anello perché sarei dovuta partire per un viaggio. Errore madornale. La settimana a seguire è stata molto tranquilla, dal giorno 13/03, dopo un rapporto ho iniziato ad avere perdite rosse come se si trattasse di ciclo. Non sono perdite consistenti, si notano solo sulla carta igienica, ma il colore rossastro delle perdite dura fino ad oggi, 18/03. Mi può consigliare? La prossima settimana, martedì 25 dovrei levare l’anello per effettuare la settimana di sospensione. Mi consiglia di levarlo prima? Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,

l'anello può essere rimosso prima del giorno previsto, facendo poi la solita pausa (sei giorni interi senza anello, poi si rimette il settimo giorno dopo la sospensione quindi, se si toglie, per esempio, di venerdì si rimette il venerdì successivo) e riprendendo con il nuovo posizionamento con lo schema normale. Quest’operazione coincide con quella che può essere fatta anche con l’estroprogestinico per bocca (pillola) che permette di spostare il ciclo mestruale dei giorni necessari in base al numero di pastiglie assunte senza fare la pausa tra un blister e l’altro, nei prodotti che non contengono placebo. Per quanto riguarda il lieve sanguinamento occasionale può capitare. Consulti invece il suo ginecologo se il sanguinamento irregolare diventa intenso o si ripresenta con frequenza. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto