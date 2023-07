Occhiali a sei anni: servono davvero?

Una domanda di: Luca

Dopo una visita da una pediatra che diceva che a mio figlio di 6 anni gli mancavano due decimi per occhio mi ha mandato da un oculista oftalmico il quale ha detto che gli mancava 0.25 in un occhio: ho anche i referti. Ora mi ha dato delle lenti da riposo solo per quando legge o guarda la tv. 160 euro.

Le allego i referti in quanto non mi fido di questa consiglio e non vorrei caricare un bambino così piccolo di una incombenza così grande. La ringrazio. Attendo notizie.





Dottor Antonio Vischi Dottor Antonio Vischi Buongiorno,

dal referto non si evince la refrazione in cicloplegia (blocco accomodativo effettuato con l’instillazione di colliri specifici), ma se l’oculista ha ritenuto opportuno prescrivere un occhiale, vuol dire che sicuramente sarà d’aiuto per suo figlio.

Cordialmente.

