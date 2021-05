OCT: di cosa si tratta?

Una domanda di: Marta

Vi ho scritto per conoscere i i rischi legati a una visita oculistica durante le prime settimane di gravidanza. Vi ringrazio per la risposta riguardo i possibili rischi legati ai colliri midriatici, che mi sembra di capire siano praticamente nulli. Volevo fare un’ultima domanda. L’esame OCT di per se può essere pericoloso per il feto? Si tratta di radiazioni o è un altro tipo di esame? Grazie ancora a tutti per l’aiuto.





Luca Rossetti Luca Rossetti Gentile signora,

la visita oculistica non comporta alcun rischio. I colliri midriatici vengono istillati una sola volta e non sono pericolosi per il feto.

L’OCT è basato su un raggio laser che è assolutamente inoocuo per mamma e per feto.

Cordialmente.

