Oli essenziali detox: diminuiscono l’efficacia della pillola?

Una domanda di: Claudia

Per una settima ho preso delle capsule di un mix di oli essenziali naturali per fare un detox e la minipillola nacrez. Il mio ciclo è irregolare, quindi a novembre ho avuto le mestruazioni il 16 novembre, poi il 25 dicembre. Mestruazione lunga di una settimana e scarsa. Non rosso ma marrone. Tanti mesi l’ho avuta così. Ora mi preoccupa il fatto che ho preso quelle pillole e che l’effetto contraccettivo sia annullato o diminuito. Non riesco ad allegare la foto. So che solo iperico fa diminuire l’effetto della pillola, ma in queste capsule non c’è niente di questo tipo solo una percentuale di pompelmo. Mi può dire se posso stare tranquilla? La pillola l’ho presa sempre puntuale. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Cara signora,

il prodotto che ha assunto non dovrebbe interferire con l'efficacia della pillola. L'importante che quest'ultima venga presa puntualmente senza dimenticanze, come lei assicura di fare. Diversamente oltre a esporsi alla possibilità di una gravidanza c'è anche il rischio di sanguinamenti anomali. Il mio consiglio è comunque di rivolgersi al suo ginecologo di fiducia per un controllo "in presenza" e per fargli valutare la situazione. Con cordialità.