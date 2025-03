Oligoastenospermia: quale tipo di PMA?

Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile Signore,

l'oligoastenospermia può essere di diversi gradi. Se è lieve, dopo aver fatto gli opportuni controlli andrologici, può essere indicata una PMA di primo livello con un ciclo di inseminazioni intrauterine, ammesso che la partner abbia le tube pervie e una normale funzione ovulatoria con buona riserva ovarica.

Nel caso le alterazioni dello spermiogramma siano più severe può essere opportuno fare una PMA di secondo livello ovvero extracorporea, con prelievo degli ovociti e fecondazione in vitro (in provetta) e successivo trasferimento dell' embrione nell' utero.

È' possibile eseguire questi trattamenti medici in una struttura pubblica, col Sistema Sanitario Nazionale, oppure in una Struttura privata. L'elenco delle strutture è reperibile nel Registro Nazionale PMA dell' Istituto Superiore di Sanità.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

