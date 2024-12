Olive e lupini sono sicuri in gravidanza?

Una domanda di: Ilenia

Visto che noto molta confusione sull argomento alimentazione in gravidanza volevo chiederle se i lupini e le olive

possono essere mangiati in gravidanza… Per le olive ho letto che andrebbero lavate è igienizzate come si fa per la frutta e la

verdura… Ma vale anche per quelle in salamoia che si comprano al supermercato?

Inoltre per essere tranquilli come lavare frutta e verdura? Perché ho letto che la toxo essendo un protozoo e non un batterio non viene

eliminato neanche usando l’amuchina per alimenti e quindi cosa si potrebbe usare?

Ringraziandola anticipatamente. Cordiali saluti.





Rosa Lenoci Rosa Lenoci

Gentile Ilenia,

è importante essere molto prudenti riguardo all’alimentazione in gravidanza. Per quanto riguarda i lupini, è consigliabile consumarli

solo se ben cotti e preparati correttamente. Ti suggerisco di optare per quelli in barattolo sigillato, poiché sono generalmente più sicuri e già

pronti per essere consumati. Per le olive, anch’esse dovrebbero essere consumate con cautela. È preferibile scegliere olive in barattolo sigillato, in quanto queste

sono trattate in modo da garantire una maggiore sicurezza alimentare. Anche se il lavaggio può aiutare a rimuovere residui, non possiamo

essere certi che elimini completamente i rischi di contaminazione. È importante ricordare che, anche dopo la cottura, gli alimenti possono essere contaminati. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla provenienza degli alimenti, specialmente quando si tratta di prodotti sfusi o non confezionati. Assicurati di acquistare da fonti affidabili e

di controllare sempre la qualità dei prodotti. Per quanto riguarda il lavaggio di frutta e verdura, anche se è consigliabile sciacquarle sotto acqua corrente, questo non garantisce la completa eliminazione di eventuali contaminanti. L’uso di una soluzione disinfettante specifica per frutta e verdura è comunque opportuna prima di consumarle crude. La frutta andrebbe comunque sbucciata e le verdura cotte: così ogni rischio viene scongiurato.

Infine, per prevenire la toxoplasmosi, evita di mangiare carne cruda o poco cotta e fai attenzione al contatto con feci di animali.

personalizzate e sicure. Cordialmente.



