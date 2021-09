Omero e femore del feto “un po’ al di sotto della media”

Una domanda di: Nadya

Avrei una domanda: ho fatto l’accrescimento stamattina e la bimba sta bene

ma la dottoressa ha riscontrato le lunghezze del femore e dell’omero un po’

al di sotto della media e sono a 30 settimane. Può essere costituzione?

Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, certamente nella lunghezza delle ossa del femore e dell’omero entra in gioco il fattore “costituzione” dei genitori.

Non ho elementi per darle informazioni più precise: dovrei vedere il referto dell’ecografia per capire cosa intenda per “un po’ al di sotto della media” ma la cosa che mi sembra importante segnalare è che in ecografia le misure fetali vanno anche considerate nel loro evolversi temporale.

Mi spiego meglio.

Un conto è osservare un femore al 30° percentile (quindi poco al di sotto della media che è il 50° percentile) che si mantiene tale nel corso della gravidanza, diverso è invece se un femore che era già al 30° percentile scende al 10° percentile nei controlli successivi.

In questo ultimo caso, oltre al fattore “costituzione” dovremmo porci il problema di verificare per esempio se la placenta stia facendo il suo dovere o meno mediante la misurazione del flusso nelle arterie uterine. Inoltre, le misure fetali utili a verificare l’accrescimento sono anche quelle della testa e dell’addome da cui si possono trarre ulteriori conferme sul buon funzionamento placentare.

Dal momento che non me lo segnala, presumo la collega ecografista non le abbia indicato ulteriori appuntamenti ecografici, a conferma del fatto che la sua bimba sta effettivamente crescendo come atteso.

Spero di averla rincuorata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto