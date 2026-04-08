Omocisteina alta e concepimento

Una domanda di: Amalia
sSno una ragazza di 28 anni in cerca di una gravidanza. Ho fatto le analisi preconcezionali e anche l’omocisteina in quanto sapevo già di averla alta. Il valore è di 44,9. Ho dosato anche la vitamina b6 (32,5), vitamina b12 (334), folati (4,3).
Il ginecologo mi ha prescritto natalben prima mattina e sera. Ma non sono tanto convinta che questo possa farmi abbassare l’omocisteina in modo deciso e soprattutto in breve tempo per poter concepire. Non ho mai avuto concepimenti precedenti e quindi aborti. Grazie in anticipo per la risposta.
Alessandro Bulfoni
Gentile signora,
concordo con la scelta del suo ginecologo riguardo la prescrizione dell'integratore multivitaminico e multiminerale. Deve comunque essere assunto in associazione a una dieta ricca di verdure a foglia verde, legumi, cereali e frutta. Consideri che il tempo medio di concepimento per una coppia fertile è di circa 5-6 mesi quindi direi che va tutto bene.
Cordiali saluti.
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