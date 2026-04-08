Omocisteina alta e concepimento

Una domanda di: Amalia

sSno una ragazza di 28 anni in cerca di una gravidanza. Ho fatto le analisi preconcezionali e anche l’omocisteina in quanto sapevo già di averla alta. Il valore è di 44,9. Ho dosato anche la vitamina b6 (32,5), vitamina b12 (334), folati (4,3).

Il ginecologo mi ha prescritto natalben prima mattina e sera. Ma non sono tanto convinta che questo possa farmi abbassare l’omocisteina in modo deciso e soprattutto in breve tempo per poter concepire. Non ho mai avuto concepimenti precedenti e quindi aborti. Grazie in anticipo per la risposta.

