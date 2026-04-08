Omocisteina alta e concepimento

A cura di Alessandro Bulfoni - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 08/04/2026 Aggiornato il 08/04/2026

L'impiego di integratori associato a un'alimentazione ricca di vegetali è di grande aiuto per controllare i valori dell'omocisteina e quindi per favorire il concepimento.

Una domanda di: Amalia
sSno una ragazza di 28 anni in cerca di una gravidanza. Ho fatto le analisi preconcezionali e anche l’omocisteina in quanto sapevo già di averla alta. Il valore è di 44,9. Ho dosato anche la vitamina b6 (32,5), vitamina b12 (334), folati (4,3).
Il ginecologo mi ha prescritto natalben prima mattina e sera. Ma non sono tanto convinta che questo possa farmi abbassare l’omocisteina in modo deciso e soprattutto in breve tempo per poter concepire. Non ho mai avuto concepimenti precedenti e quindi aborti. Grazie in anticipo per la risposta.

Alessandro Bulfoni
Alessandro Bulfoni

Gentile signora,
concordo con la scelta del suo ginecologo riguardo la prescrizione dell'integratore multivitaminico e multiminerale. Deve comunque essere assunto in associazione a una dieta ricca di verdure a foglia verde, legumi, cereali e frutta. Consideri che il tempo medio di concepimento per una coppia fertile è di circa 5-6 mesi quindi direi che va tutto bene.
Cordiali saluti.

Omocisteina alta e concepimento

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Piccolo distacco: la tosse può peggiorarlo?

08/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Tossire, andare al lavoro, svolgere una vita normale oppure stare a riposo non influisce minimamente sul decorso della gravidanza che, se è destinata a evolvere felicemente, arriva a termine.   »

Bimba di 3 anni morsa da una zecca (rimossa rapidamente)

08/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Quanto prima si rimuove la zecca dalla pelle tanto più diminuisce il rischio che possa trasmettere le infezioni di cui è veicolo: la TBE e la malattia di Lyme.   »

Fontanella centrale chiusa precocemente: c’è da preoccuparsi?

08/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

La fontanella centrale anteriore si chiude in media tra i 10 e i 18 mesi di vita, se avviene molto prima è necessario tenere sotto controllo la misura della circonferenza cranica.   »

Perdite di sangue a inizio gravidanza: perché succede?

30/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le perdite ematiche all'inizio della gravidanza hanno più possibili spiegazioni e solo nel tempo si chiarisce la loro natura precisa. A volte si tratta di una lieve minaccia di aborto, che poi rientra senza conseguenze.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 