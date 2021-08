Orecchio e naso tappati dopo il parto

Una domanda di: Sabina

Buongiorno, durante la gravidanza ho avuto una rinite causata dal

progesterone che stavo prendendo. In quel periodo si è tappato l’orecchio sinistro e

da quel giorno non si è più stappato. Ho fatto diverse cure possibili visto

che sto allattando ed esami dall’otorino compresa risonanza ma non è emerso

nulla. È tutto libero. Uso anche bite, fatta visita ed è tutto equilibrato a livello di

mandibola. Ho la sensazione di naso tappato oltre all’orecchio e quando

assumo delle posizioni con la testa sento ronzii vari, tanto da dover

cambiare posizione. La dottoressa mi vorrà fare anche un TC (tomografia assale) a settembre,

tempo fa avevo letto un articolo di una sindrome che ti viene in gravidanza

può essere? Grazie.





Aldo Messina Aldo Messina Una storia, la tua, che si presta a molte letture. Essendo certo che i colleghi otorini abbiano eseguito tutta la batteria di test ed in particolare l’esame audio impedenzometrico con prove funzionalità tubarica e che sia stata esclusa una disfunzione dell’articolazione temporo mandibolare, desidero chiederti se soffri di reflusso gastro esofageo e/o faringo laringeo.

Certamente i disturbi ormonali influenzano la funzione uditiva ma da quello che ho capito l’esame audiometrico è nella norma.

In accordo con Carlo Verdone in “viaggi di nozze” una “bella TAC” seni paranasali e casse timpaniche, in ultima analisi, può essere utile.

Ci tenga informati.

