Orgasmo clitorideo: si può avere se la placenta è bassa?

Durante la gravidanza, anche in caso di placenta bassa l'orgasmo indotto da una stimolazione esterna non causa alcun problema.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Sab A 22 settimane la ginecologa ha riscontrato placenta bassa lowlyng adagiata completamente su cervice. Ha sconsigliato rapporti e sforzi. Mi chiedevo: se succedesse una volta un orgasmo esterno, per stimolazione esterna, clitoridea o altro, ci sono problemi? Abbiamo il nostro anniversario di nozze a breve e volevo capire se almeno per quella volta si poteva fare esternametne, per avere un po' di intimità. Quindi senza penetrazione. Grazie mille.

