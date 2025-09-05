Orgasmo clitorideo: si può avere se la placenta è bassa?

Durante la gravidanza, anche in caso di placenta bassa l'orgasmo indotto da una stimolazione esterna non causa alcun problema.

Una domanda di: Sab
A 22 settimane la ginecologa ha riscontrato placenta bassa lowlyng adagiata completamente su cervice. Ha sconsigliato rapporti e sforzi. Mi chiedevo: se succedesse una volta un orgasmo esterno, per stimolazione esterna, clitoridea o altro, ci sono problemi? Abbiamo il nostro anniversario di nozze a breve e volevo capire se almeno per quella volta si poteva fare esternametne, per avere un po' di intimità. Quindi senza penetrazione. Grazie mille.

Gentile signora,
nessun problema per l'orgasmo esterno (ovvero con stimolazione del clitoride), può stare assolutamente tranquilla. E molti auguri per l'anniversario.

Sullo stesso argomento

Placenta bassa in 14^ settimana: come mai prima non se ne erano accorti?

08/07/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professoressa Anna Maria Marconi

Prima della 14^ settimana la placenta è una struttura diffusa di cui è impossibile definire l'esatta posizione.   »

Aspirina in gravidanza: in che dosi è consigliabile?

01/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Nel mondo, in gravidanza si usano dosaggi di aspirina da 50 a 100 mg: entrambi hanno pari efficacia.   »

Progesterone: meglio in ovuli o per iniezione in 22^ settimana?

11/07/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

A metà gravidanza è quasi impossibile che i livelli di progesterone siano così bassi da richiedere una supplementazione. Ma se il progesterone viene prescritto, meglio gli ovuli delle iniezioni.   »

Prosciutto cotto in gravidanza: espone al rischio di toxoplasmosi?

23/06/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Il prosciutto cotto è un salume consentito in gravidanza perché, appunto, come dice il suo nome, è cotto. Meglio comunque quando si ha il dubbio che un alimento sia pericoloso trovare la risposta prima di assumerlo perché dopo può essere tardi.   »

Ha senso vietare i bagni in mare e i rapporti sessuali in gravidanza? E (almeno) del petting si può fare?

02/07/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Secondo il professor Semprini non ha alcuna giustificazione scientifica vietare i rapporti sessuali in una gravidanza che sta evolvendo bene e lo stesso vale per i bagni al mare che, oltretutto, possono rivelarsi salvifici nei giorni di grande caldo.   »

Le domande della settimana

Assenza di un rene scoperta dalla morfologica: che succederà alla nascita?

03/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale.  »

Puntura di zanzara che lascia il segno più del solito

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti.  »

Rischio di parto pretermine: può servire il pessario?

01/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto.   »

