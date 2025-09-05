Orgasmo clitorideo: si può avere se la placenta è bassa?
A cura di Anna Maria Marconi - Dottoressa specialista in Ginecologia
Pubblicato il 05/09/2025
Aggiornato il 05/09/2025
Durante la gravidanza, anche in caso di placenta bassa l'orgasmo indotto da una stimolazione esterna non causa alcun problema.
Una domanda di: Sab
A 22 settimane la ginecologa ha riscontrato placenta bassa lowlyng adagiata completamente su cervice. Ha sconsigliato rapporti e sforzi. Mi chiedevo: se succedesse una volta un orgasmo esterno, per stimolazione esterna, clitoridea o altro, ci sono problemi? Abbiamo il nostro anniversario di nozze a breve e volevo capire se almeno per quella volta si poteva fare esternametne, per avere un po' di intimità. Quindi senza penetrazione. Grazie mille.
Sullo stesso argomento
08/07/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professoressa Anna Maria Marconi
Prima della 14^ settimana la placenta è una struttura diffusa di cui è impossibile definire l'esatta posizione. »
01/08/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
Nel mondo, in gravidanza si usano dosaggi di aspirina da 50 a 100 mg: entrambi hanno pari efficacia.
»
11/07/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
A metà gravidanza è quasi impossibile che i livelli di progesterone siano così bassi da richiedere una supplementazione. Ma se il progesterone viene prescritto, meglio gli ovuli delle iniezioni. »
23/06/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Fabrizio Pregliasco
Il prosciutto cotto è un salume consentito in gravidanza perché, appunto, come dice il suo nome, è cotto. Meglio comunque quando si ha il dubbio che un alimento sia pericoloso trovare la risposta prima di assumerlo perché dopo può essere tardi. »
02/07/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
Secondo il professor Semprini non ha alcuna giustificazione scientifica vietare i rapporti sessuali in una gravidanza che sta evolvendo bene e lo stesso vale per i bagni al mare che, oltretutto, possono rivelarsi salvifici nei giorni di grande caldo. »
Le domande della settimana
03/09/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elsa Viora
Un bimbo che nasce senza un rene, se non vi sono altre anomalie (malformazioni o patologie cromosomiche o genetiche), può contare su un'aspettativa e una qualità di vita sovrapponibili a quelle della popolazione generale. »
01/09/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Leo Venturelli
Ci sono zanzare la cui puntura causa una risposta maggiore, in più verso la fine dell'estate la pelle dei bambini può reagire in maniera più importante all'attacco degli insetti. »
01/09/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
Il pessario può evitare che il collo dell'utero si raccorci ulteriormente, un'alternativa più radicale è il cerchiaggio che consiste in una cucitura della cervice che ne impedisce l'apertura fino al parto. »Fai la tua domanda agli specialisti